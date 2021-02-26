شكرا لقرائتكم خبر عن اللى ملوش كبير ونسل الأغراب وكوفيد 25 مسلسلات برعاية الأزواج فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهر ونصف فقط متبقية على حلول شهر رمضان هذا العام، المعروف في الوسط الفني بموسم الدراما، إذ يشهد عرض أبرز إنتاجات الشركات للعام والتي تتنوع ما بين الاجتماعي والأكشن والوطني والشعبى وكذلك الصعيدى وسيكون التنافس شديدًا من صناع الأعمال على حصد أعلى المشاهدات على القنوات الفضائية وعبر السوشيال ميديا.

وتشهد دراما رمضان هذا العام اجتماع الأزواج في أكثر من عمل، ويعد ذلك ليس بجديد على الدراما منذ بداياتها، إلا أن هذا إذ يقدم 4 أعمال برعاية الزوجين، ويأتي في المقدمة مسلسل "اللى ملوش كبير" الذى يجمع ياسمين عبد العزيز بزوجها أحمد العوضى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ليكون العمل الثانى الذى يجمعهما بعد "لآخر نفس" الذى قدماه قبل زواجهما.



ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضى

أيضًا مسلسل "نسل الأغراب" يجمع الزوجين المخرج محمد سامى ومى عمر، اذ يستمر تعاونهما هذا العام بعدما قدما سويًا العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات الماضية، والعمل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر ودياب ونجلاء بدر وفردوس عبد الحميد وادوارد وأحمد مالك وأحمد داش وريم سامى وعماد زيادة ومحمد مهران وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار صعيدى.



المخرج محمد سامى وزوجته مى عمر

يوسف الشريف كذلك يجتمع مع زوجته إنجى علاء في مسلسل "كوفيد 25" المقرر عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، إذ يقوم يوسف بدور البطولة بينما تكتب انجى سيناريو العمل الذى يشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى وأيتن عامر وادوارد وايناس كامل وميرنا نور الدين وديانا هشام وميدو عادل وأمير صلاح الدين ورحاب عرفة وسلمى الديب وإخراج أحمد نادر جلال.



يوسف الشريف وزوجته انجى علاء

وفى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ ويحكى قصة حياة الملك أحمس طارد الهكسوس، يجمع محمد فراج بخطيبته بسنت شوقى وذلك قبل احتفالهما بزفافهما خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته ماجد المصرى وريم مصطفى وصبا مبارك، محمد علاء، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.