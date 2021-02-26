أول صورة من قبر الفنان الراحل مشاري البلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت المذيعة الكويتية مي العيدان، صورة لقبر الفنان الراحل مشاري البلام، بعد وفاته أمس الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت "مي"، صورة مدفن الفنان الراحل وعلقت عليها: "كل نفس ذائقة الموت الله يرحمك يا مشاري البلام، ‏الله يثبتك عند السؤال، اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ونُقل مشاري البلام السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مشاري البلام شارك في العديد من الأعمال الفنية وبرع في تأدية الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك"، والأصم والأبكم في مسلسل "جرح الزمن".