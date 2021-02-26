"النظرة كانت بتساوي الدنيا".. إيمي طلعت زكريا متحدثة عن والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:



استعادت الفنانة إيمي طلعت زكريا ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان طلعت زكريا، وتحدثت عنه ببعض الكلمات المؤثرة.



ونشرت "إيمي" صورة تجمعها به عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النظرة دي كانت بتساوي عندي الدنيا وما فيها.. إن فيها كلام كتير أوي..فيها أنا جنبك وضهرك وسندك.. كانت بتخليني أكون أقوى من أي حاجة.. بعدها مفيش كلام يتقال.. ربنا يرحمك ويغفرلك وفي انتظار معادنا يا بابا نتقابل.. رحم الله أمواتنا جميعا".



ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".