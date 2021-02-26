رسائل متبادلة بين أصالة ونجوى كرم في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أصالة نصري على تهنئة صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة ٢٦ فبراير، وذلك في رسائل متبادلة بينهما.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر: "‏نجوى طاقة محبّة وشغف وطموح يتصاعد ولايذوي.. كلّ سنة وأنتي الحلوة الموهوبة.. بصوتها رسمت أحلى الذّكريات".

وردت نجوى على تهنئة أصالة لها عبر تويتر، قائلة: "‏صدق اللي سمّاكي أصالة.. أصيلة الودّ، أصيلة القلب، أصيلة العشرة وأصيلة الفنّ.. إنتِ الأصالة".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم، هي مغنية لبنانية، ولدت في ٢٦ فبراير ١٩٦٦ وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، وبدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في الثمانينات.