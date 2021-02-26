دينا فؤاد تداعب ابنة المخرج مصطفى فكري في كواليس "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة دينا فؤاد صورًا لها من أهرامات الجيزة من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت "دينا"، في الصور التي نشرتها عبر "انستجرام" وهي تداعب ابنة المخرج مصطفى فكري، وعلقت على الصور قائلة: "لما تبقى بنت المخرج شبهك أكتر منه، آسيا مصطفى فكري خطفت قلبي أول ما شفتها".

وأشارت دينا فؤاد خلال المنشور أن الصورة تم التقاطها خلال كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.