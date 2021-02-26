ليلى علوي بصحبة محمد منير : "قضينا وقتا ممتعا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة ليلى علوي بصحبة الفنان محمد منير في إحدى المناسبات الخاصة، وتواجدت معهما الفنانة إلهام شاهين والفنانة سميرة سعيد والفنان أمير شاهين.

ونشرت ليلى صورا تجمعها به عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قضينا وقت ممتع.. ومتعة حلوة أوي".

وكان الفنان محمد منير، علق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المعروض على فضائية "ON"، على تصدر فيديو أغنية "علّي صوتك بالغنا" مع رقصة الفنانة ليلى علوي مواقع السوشيال ميديا بمناسبة عيد الحب، قائلًا: "ده بس عشان ليلى علوي فنانة حلوة وجميلة".

وطرح منير مؤخرا أغنية جديدة بعنوان" أنا رايق" عقب احتفاله بنجاح أغنية "باب الجمال".

فيما عادت الفنانة ليلى علوي للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، الذي تدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.