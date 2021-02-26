خاص| حقيقة تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان وفقدانه للوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداولت العديد من المواقع الإخبارية أخبارًا تُفيد بفقدان الفنان القدير يوسف شعبان للوعي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبنا تواصل "الخليج 365"، مع الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة، للوقوف على تفاصيل الأمر، وهو ما نفته مؤكدة أن الفنان يوسف شعبان وضع بالفعل على جهاز التنفس الصناعي كنوع من أنواع مساعدته على تخطي الأزمة الصحية، أما بالنسبة لجزئية فقدانه الوعي شددت على أن الفريق الطبي المعالج له هو من قام بذلك حتى يتجنب مضايقات وآلام وضعه على الجهاز".

وأضافت "نهال": "يوسف شعبان ماسك نفسه ولآخر لحظة قبل ما ينيموه كان كويس وبيتخانق وبيقولهم الماسك بيضايقني، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي أمر طبيعي عشان يسند معاه لكن هو واعي جدًا".

وأضافت مسؤولة الصحة بالمهن التمثيلية: "يوسف شعبان غالي أوي علينا، والدعاء بيغير القدر، وأتمنى أن ربنا يعدي أزمته على خير ويرجع لينا سليم معافي بإذن الله".

وأصيب الفنان يوسف شعبان مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويتواجد حاليًا في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى العجوزة.

الفنان يوسف شعبان له تاريخ حافل من المشاركات الفنية التي ترك خلالها بصمة مميزة في الأدوار التي شارك بها.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.