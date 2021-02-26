بعد اتهامه بجرائم جنسية… انتحار مدرب الجمباز الأميركي جون جيدرت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 1:48 مساءً

بعد اتهامه بالإتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، اقدم مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق في الأولمبياد جون جيدرت على الانتحار.

وقالت المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسيل: “تم إخطار مكتبي بالعثور على جثة جون جيدرت بعد ظهر اليوم، عقب انتحاره، وفق صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية”.

وأضافت: “إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية”.

وقبل انتحاره، كان من المتوقع أن يسلم جيدرت نفسه إلى الشرطة، على أن يخضع للتحقيق والمحاكمة بعد ظهر يوم أمس الخميس.

وكان قد تم توجيه أكثر من 20 اتهاما لجيدرت، من ضمنها: العمل القسري واستخدام القوة والاحتيال والتهم المتعلقة بالسلوك الجنسي الإجرامي وتضليل الشرطة.

ويرتبط جيدرت بالطبيب المشين “لاري نصار”، الذي كان يشغل منصب الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي النسائي، والذي اتهمته 60 امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

في يوم 24 كانون الثاني 2018، قضت محكمة أمريكية بسجن لاري نصار لمدة تتراوح بين 40 و175 عاما؛ بسبب تحرشه جنسيا بالعديد من اللاعبات، وإدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على رياضيات ومريضات طوال عقود، وجاء الحكم بعد الاستماع إلى شهادات 160 من ضحاياه.

يذكر أن جيدرت عمل مدربا لفريق الجمباز الأمريكي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012. كما كان يملك في السابق ناديا للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.