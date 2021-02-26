شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد شرير فى "كوفيد 25" مع يوسف الشريف وعمدة صعيدى فى نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان إدوارد السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلين الأول "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، والثانى "كوفيد 25" مع يوسف الشريف والمقرر تقديمه فى 15 حلقة، ويأتي ذلك بعد مشاركة إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" الذى انتهى عرضه على قناة ON.



ادوارد

شخصية إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا نظراً لطيبته وتضحيته طوال الوقت، وتمنى كل من شاهد المسلسل أن يكون مجدى هلال – ادوارد- في حياته خاصة خصوصا أنه ضحى بنفسه من أجل انقاذ "لؤلؤ" التي أحبها.

إدوارد يظهر بشكل مغاير تماماً في أدواره الجديد المقرر الظهور بها خلال شهر رمضان المقبل، اذ يجسد في مسلسل "كوفيد 25" دور مناقض تماماً لما ظهر به في "لؤلؤ" حيث يجسد دور رجل شرير يفعل كل ما بوسعه لإيذاء الناس ويقف أمام يوسف الشريف في معركة محاربة الفيروسات، بينما يجسد فى مسلسله الثانى "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامى، دور عمدة صعيدى.



ادوار مع المخرج احمد نادر جلال وايتن عامر

يذكر أن مسلسل لؤلؤ بطولة مى عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.