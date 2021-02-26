رغم تنحيه.. الأمير هاري يرفض التخلي عن مهامه: “لن أرحل أبدًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قال الأمير هاري إنه “لن يبتعد أبداً” عن الخدمة العامة خلال أول ظهور تلفزيوني له منذ تنحيه عن منصبه الملكي.

وفي حلقة من برنامج The Late Late Show مع جيمس كوردن، كشف دوق ساكس لأوّل مرّة عن حقيقة مشاعره تجاه انسحابه مع دوقة ساسكس من الواجبات الملكية، وذلك بعد عام تقريبًا من تخليهما رسميًا عن دوريهما في العائلة المالكة، موضحًا أنهما لم يرغبا أبدًا في الابتعاد عن العائلة المالكة وقال “لقد كان تراجعًا وليس تنحيًا”.

وفي حديثه إلى كوردن، قال الأمير هاري: “مهما كانت القرارات التي تُتخذ في هذا الجانب، لن أرحل أبدًا، سأساهم دائمًا في الخدمة العامة”. وتابع: “حياتي هي خدمة عامة، لذا أينما كنت في العالم لن يتغير شيئًا”.

وقال هاري “إن قرار الانتقال إلى الخارج مع زوجته ميغان ماركل وابنه آرتشي جاء بسبب ضغوط كونهما تحت الأضواء باستمرار”، لافتًا الى إن “تدخل وسائل الإعلام في عائلته خلق لهم “بيئة صعبة” وأضر بصحتهم النفسية”. وتابع “إنه بحاجة إلى إخراج عائلته من هذه الدوامة، قبل أن يضيف: “لكننا لم ننسحب أبدًا”.

وبعد طلب من الملكة اليزابيث من ميغان وهاري التخلي عن صلاتهما بجمعيات ذات صلة ملكية، قال متحدث باسم عائلة ساسكس: “كما يتضح من عملهما خلال العام الماضي، يظل دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما، من خلال خدمة المملكة المتحدة حول العالم، حيث عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلانها بغض النظر عن دورهما الرسمي”. وقال “يمكننا جميعًا أن نعيش حياة خدمة. الخدمة عالمية”.

واستقال الأمير هاري وميغان رسميًا من منصبهما في العائلة المالكة نهاية مارس الماضي، بعد أيام قليلة من وصولهما إلى كاليفورنيا لبدء حياتهما الجديدة.

وظهر دوق ودوقة ساسكس منذ ذلك الحين في عدة مؤتمرات عُقدت عن بُعد للتحدث عن قضايا قريبة من معتقداتهما وظلّا على اتصال مع رعاتهما والمنظمات التي يدعمانها.

وتعتبر إطلالتهما في برنامج Late Late Show، الظهور الأوّل لهما على التلفزيون للتحدث عن حياتهم الشخصية. وتم تصوير هذه الحلقة من عرض كوردن في وقت سابق من هذا الشهر، عندما شوهد الدوق والمضيف التلفزيوني معًا برفقة طاقم التصوير.

في الشهر المقبل، سيتحدث الأمير هاري وميغان أكثر عن حياتهما الخاصة وآمالهما في المستقبل حيث يظهران في حلقة خاصة مدتها 90 دقيقة على قناة CBS مع أوبرا وينفري.