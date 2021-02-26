كيفن هارت يعود لعاداته التي كادت تنهي حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: شوهد الممثل الكوميدي كيفن هارت (41 عاماً) وهو يرسل الرسائل النصية أثناء قيادته على طريق سريع في كاليفورنيا بعد 18 شهراً فقط من كسر ظهره في ثلاثة أماكن إثر حادث تحطم سيارته بسبب “القيادة المتهورة”.

وتُظهر لقطات حصرية حصل عليها موقع “الدايلي ميل” البريطاني الممثل وهو يتحدث على الهاتف ويرسل رسائل نصية أثناء قيادته لسيارة من نوع فورد موستانغ سوداء يوم الأحد.

وحافظ هارت على السرعة القصوى البالغة 105 كيلومترات في الساعة، لكنه كان مشتتاً جداً بسبب محادثته، وظل يتجاوز السيارات الأخرى، بحسب ما أفاد شاهد عيان الموقع.

وأضاف الشاهد: “استمر في التسريع والتباطؤ وتجاوز السيارات الأخرى. كان يستخدم هاتفه طوال الوقت، يتحدث ويرسل. فكرت للحظة في جميع الحوادث التي تعرض لها وقلت لنفسي ماذا تفعل؟”.

ويتمتع هارت بتاريخ حافل بحوادث السير كان آخرها وأبرزها الحادث الذي وقع في أيلول (سبتمبر) 2019. كان جاريد بلاك يقود سيارة هارت الرياضية من نوع بليماوث باراكودا 1970 عندما فقد السيطرة على السيارة على الطريق السريع في كالاباساس.

ونُقل كل من هارت وبلاك إلى المستشفى بعد الحادث الذي أفادت شرطة كاليفورنيا بأنه نجم عن “القيادة المتهورة” من قبل بلاك.

ولم يكن الرجلان، ولا الراكبة الثالثة ريبيكا بروكسترمان، يرتدون حزام الأمان في ذلك الوقت، وقالت الشرطة إن المقاعد الخلفية استبدلت بصناديق تخزين بلاستيكية.

واضطر هارت الذي ترك حينها مكان الحادث بحثاً عن مساعدة طبية إلى إجراء عملية جراحية مكثفة في ظهره بسبب انكسار عموده الفقري وتلتها أشهر من العلاج الفيزيائي.