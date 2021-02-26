حديث مشاري البلام عن الموت قبل وفاته يُبكي جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة للفنان الكويتي مشاري البلام الذي وافته المنية أمس (الخميس) عن عمر ناهز 48 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ومن الفيديوات المتداولة، تلقي البلام اللقاح قبيل إصابته بالفيروس بخمسة أيام، داعياً الجمهور بالدعاء له. ولكن أبرز المقاطع المصوّرة جاء عبر جزء من مقابلة تلفزيونية قديمة للفنان الراحل خلال حديثه عن الموت.

وأكّد البلام رداً على سؤال حول العمر الذي يتمنى عيشه، أنّ عدد السنين لا يهمه، بلّ يتمنى أن يعيش من دون أذية أحد.

وسبق وفاة البلام جدل حول هوية من نقل إليه عدوى كورونا، إذ اتهمت الإعلامية مي العيدان الفنانة الكويتية غدير السبتي، ما دفع الأخيرة للرد على العيدان بالنفي، والهجوم عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونعى عدد كبير من فناني الخليج العربي الراحل، على رأسهم حياة الفهد وأحلام ونوال الكويتية وشيماء سبت وهيا الشعيبي وزهرة عرفات.

ونعت وزارة الاعلام الكويتية البلام في بيان لها عبر حسابها على “تويتر”: “أحد نجوم الدراما والمسرح في البلاد المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم مشاري البلام الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس بعد رحلة عطاء ممتدة”.

وبدأ الراحل مسيرته الفنية عام 1991 عندما شارك في مسرحية “فري كويت”، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك عام 1998 بمسلسل “دارت الأيام” واستطاع أن يحقق نجاحاً به، وتوالت بعدها أدواره الكبيرة، والمركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل “دروب الشك” والأصم الأبكم في مسلسل “جرح الزمن”.

واحتفل البلام في 28 من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بمرور 30 عاماً على بدء مسيرته الفنية، بالتزامن مع انتهائه من تصوير دوره في مسلسل “بيت الذل” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يُذكر أنّ مشاري البلام أب لخمسة أولاد هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.