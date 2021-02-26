شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تطمئن جمهورها بعد العملية: حالتى الصحية أفضل وأستعد لبعض الفحوصات بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة شيرى عادل جمهوها ومحبيها على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في إحدى المستشفيات الخاصة أول أمس الأربعاء، مؤكدة لـ"الخليج 365" أن حالتها تحسنت بشكل كبير مشيرة إلى أنها ستجرى بعض الفحوصات بعد العملية قبل الدخول في فترة نقاهة بمنزلها ستعددا للعودة لممارسة نشاطها الفني مرة أخرى.

وتستعد شيرى عادل للظهور كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر، حيث تقدم بطولة حلقة من حلقات العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وتظهر نجمة كضيفة شرف في كل حلقة، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليسجل المسلسل العمل الثانى الذى يجمع شيرى عادل مصطفى قمر بعد فيلم "فين قلبى" الذى تم عرضه عام 2017 حيث قدمت شيرى فيه دور البطولة النسائية فيه.



شيرى عادل

مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه العام الماضى على قناة DMC، ولاقى نجاحا جيداً مع الجمهور، وشارك فى بطولة الحكاية نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل.