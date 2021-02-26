شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: يوسف شعبان لم يفقد الوعي وتحدث مع طبيبه قبل تناول المنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أن الفنان الكبير يوسف شعبان لم يفقد الوعى مثلما أشيع فى الساعات الماضية، موضحة أنه واعٍ لآخر لحظة قبل وضعه على الجهاز التنفسي داخل الرعاية المركزة، وكان يتحدث مع الطبيب المعالج له حتى آخر لحظة، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يتناول منومًا حتى لا يتضايق من وضعه على الجهاز، فهو نائم حاليًا وليس فاقدًا للوعى، مشددة على أنها تتابع حالته الصحية باستمرار.



يوسف شعبان

يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضى، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، واستقرت حالته بعض الشيء ويلقى متابعة من فريق طبى متخصص.



الفنان يوسف شعبان

وكشفت زينب، ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان، فى مداخلة هاتفية لتليفزيون ”الخليج 365” أمس الخميس، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، مؤكدة أن حالته مستقرة ومتواجد في العزل داخل المستشفى، مشيرة إلى أن البعض توقع تدهور الحالة الصحية بسبب عدم القدرة على التواصل معه بسبب التواجد داخل العزل، لافتة أن والدها دخل المستشفى بسبب انخفاض في الضغط، ولكن الآن الضغط كويس وبيستقبل العلاج، مشيرة إلى أنه بعد إجراء التحاليل تبين إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه في العزل.

وتابعت زينب يوسف، أن والدها ووالدتها كانا متواجدان في لبنان وعندما عادا شعر والدها بالتعب، وبدأت الأعراض في الظهور، وبالتوجه للمستشفى تبين إيجابية إصابته بكورونا، وبإجراء التحاليل لوادتها، تبين إصابتها أيضا بالفيروس وهى الآن تخضع للعزل المنزل لأن الأعراض خفيفة.

وناشدت ابنة الفنان يوسف شعبان يروج شائعات والتي ظهرت بشكل كبير أن يضع نفسه مكان الأسرة حتى يستوعب أن ما يتم نشره كيف سيؤثر على أفرادها، وتابعت قائلة: "عندنا كام فرد من الأسرة بيتصدم لما تجيله رسالة فيها البقاء لله، ليه يجيلنا الكلام ده في الوقت اللى بنتمني إن ربنا يقوم لينا بالسلامة"، وأشارت زينب إلى أن الفنان الكبير علم بخبر إصابته بفيروس كورونا.

ووجهت ابنة الفنان الكبير الشكر لكل من حاول الاتصال للاطمئنان على حالة والدها، مشيرة إلى أنها في وضع لا يسمح لها بالرد على الاتصالات، خاصة أن الأسرة تركز على علاج الفنان الكبير يوسف شعبان وزوجته من فيروس كورونا.