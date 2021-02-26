شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سرقة كلبا ليدى جاجا وإصابة مربيهما بعد رصدها 500 ألف دولار مكافأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية، لحظات مرعبة لإطلاق النار وسرقة كلبي نجمة البوب ليدى جاجا، وإصابة المربى الخاص بالكلاب، وبسببها عرضت مكافأة نصف مليون دولار "500 ألف دولار" لمن يعثر عليهما ويعيدهما إليها.

ووفقًا للمقاطع المصورة التى نشرتها مواقع "abc – sky news"، أظهرت التفاصيل إطلاق الرصاص على المربى الذى كان يتمشى فى نخو الساعة 9:40 مساء الأربعاء الماضى، قرب بيته فى مدينة ويست هوليوود القريبة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ومعه 3 كلاب طلبت منه المغنية الأمريكية الترويح عنها لقاء أجر مدفوع، ولما سقط على الأرض غارقًا فى دمائه، انتزع منه مطلق النار كلبين، بمعاونة شريك آخر نزل معه من مقعد خلفى للسيارة التى استخدموها فى السرقة، ثم اختفى الجميع بعد سطو دموى دام أقل من 3 دقائق فى عتمة الليل.

فيما قالت مصادر مقربة من جاجا، إن نجمة البوب عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجى وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسى وسرقا فى هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذى يرعى الكلبين، وكانت جاجا، التى تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطنى فى حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، فى روما لتصوير فيلم. وذكرت صحيفة ديلى ميل أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسى بقيت فى هوليوود.

وذكرت الصحيفة أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يمشى بها مساء أمس الأربعاء عندما أصيب بالرصاص، أما الكلبة الثالثة واسمها ميس آسيا فقد هربت وتم العثور عليها فيما بعد.











