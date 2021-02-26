شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الكاجوال والكلاسيك.. درة تتألق بـ5 إطلالات جذابة فى أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما تتفاعل الفنانة التونسية درة مع متابعيها وجمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، بصور وإطلالات مميزة لها، وهو ما انعكس فى آخر ظهور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حينما تميزت بأكثر من صورة باللون الأحمر، وهى الصور التى تعد استمرارًا لجلسات تصوير مميزة أخرى تفاعلت بها مع متابعيها على مدار الأسبوع، مثلما يظهر فى مجموعة من الصور نرصدها خلال التقرير التالى.

درة فى أحدث صور لها

وفى إطلالاتها المتنوعة على مدار الأسبوع، ظهرت درة مؤخرًا بملابس منزلية مريحة باللون الأحمر، إضافة إلى فستان أنيق باللون الأخضر ومزركش، كما أطلت النجمة التنوسية على جمهورها بإطلالة كاجوال زينتها ببالطو بيج طويل، أما عن ظهورها الكلاسيكى، فكانت لها إطلالتين باللون الأسود، الأولى بفستان رقيق، والأخرى ببدلة سوداء بالكامل مع قميص بنفس اللون.

من ناحية أخرى، انضمت الفنانة درة لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.



أحدث صور للفنانة درة

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.



درة فى صورة أخرى هذا الأسبوع



درة وصورة أخرى

الفنانة التونسية درة فى صورة أخرى كاجوال

"بين السما والأرض"، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل ومن بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.



درة بصورة أخرى باللون الأسود

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها فى فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، والعمل بطولته كل من إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمى.