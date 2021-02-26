شكرا لقرائتكم خبر عن براين آدمز فى صورة سيلفى مع والدته المريضة بإحدى المستشفيات الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب الكندى العالمى براين آدمز، صورة له على طريقة "السيلفى" مع والدته إليزابيث جاين، التى كانت تعمل فى مجال الكيمياء، والتى تعانى من وعكة صحية وتعالج داخل إحدى المستشفيات فى مدينة نورث فانكوفر فى كندا.



براين أدامز ووالدته فى المستشفى

ونشر آدمز، الصورة عبر حسابه على انستجرام، مقدما الشكر للأطباء والممرضين والموظفين فى المستشفى، لرعايتهم الجيدة لوالدته "جاين".





وفى وقت سابق من العام الماضى، كان النجم العالمى براين أدامز، قد استعاد ذكريات زيارته الأولى إلى مصر عام 1998، خلال إحدى جولاته الفنية، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يركب الخيل فى منطقة الأهرامات، معلقا عليها: "فى عام 1998 فى الأهرامات فى الجيزة، مصر.. أتساءل إذا كان لا يزال بإمكانك ركوب الخيول حول الأهرامات، فقد كانت تجربة رائعة، هذه الصورة تذكرنى بوقت مختلف، والحمد لله على الصور، وإلا كنت قد فقدت هذه الذاكرة.. جولتى المفضلة على الإطلاق".

وبراين آدامز ولد عام 1959 وهو واحد من الفنانين الأكثر مبيعاً فى العالم على الإطلاق وولد لأب بريطانى يعمل كدبلوماسى عسكرى وأم تعمل فى مجال الكيمياء وبدأ الغناء عندما كان عمره 18 عاماً وأشهر ألبوماته Reckless