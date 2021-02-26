شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم متسابقة فى برنامج مواهب من 36 عامًا.. اعرف التفاصيل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة اللبنانية نجوى كرم أو كما يلقبها الجميع بأنها "شمس الأغنية"، بعيد ميلادها، اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير، والتي تحتفظ بجمالها ورشاقتها ودائمًا تلفت أنظار الجمهور إليها، وتتميز نجوى كرم بصوتها الجبلى المميز، ورغم أنها دائمًا تغنى باللهجة اللبنانية إلا أنها من الفنانات المحبوبة للشعب المصرى وباقى الشعوب العربية، كما أنها محبة لوطنها بشكل كبير ولذلك هي تتمسك بالغناء بلهجة بلدها.

وفى الآونة الأخيرة بجانب تألقها وإبداعها في مجال الغناء، إلا أنها تميزت أيضًا في مشاركتها بلجنة تحكيم إحدى برامج اكتشاف المواهب، في اختيار المتسابقين والمتسابقات الأفضل من ناحية الموهبة سواء بالغناء أو التمثيل أو أي هوايات أخرى، وهى لجنة التحكيم التي تواجد فيها أيضا النجم الكبير أحمد حلمى وعلى الجابر.

ولكن ما لا يعرفه الجميع بأن النجمة اللبننية نجوى كرم لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تشارك في برنامج مواهب، ولكنها في بداياتها الفنية لم تشارك كلجنة تحكيم لبل شاركت كمتسابقة في برنامج "ليالى لبنان" الذى شهد على انطلاقتها.

واستطاعت نجوى كرم وقتها أن تفوز بالميدالية الذهبية، لتكون هذه انطلاقتها الأولى فى عالم الغناء بتوقيع الإعلامي رياض شرارة الذى كان يقدم برنامج " ليالى لبنان فى ذلك الوقت، وبالتحديد عام 1985، نجوى استطاعت أن تكون فى هذه المدة هي "شمس الأغنية اللبنانية" والصوت الجبلى الذى يعبر عن لبنان.