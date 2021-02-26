شادي خفاجة: بقالي 10 سنين مشتغلتش وكل سنة بتصل بالمخرجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان شادي خفاجة عن حزنه بسبب عدم مشاركته في أي عمل فني منذ فترة طويلة، مرجحًا أن السبب في ذلك يعود إلى نسيان الوسط الفني له.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب "خفاجة": "أصدقائي وأخواتي المخرجين ومساعدين الإخراج والإنتاج، أصدقائي الفنانين اخواتي اللي بقوا نجوم ما شاء الله ومبسوط جدا بنجاحهم وتألقهم وفخور بيهم وياما شاركنا بعض اللقمة وشاركنا بعض أحلامنا وأمنياتنا وشفتهم بفضل الله بيحققوا أحلامهم وفخور وفرحان بيهم جدًا لإنهم يستاهلوا ده".

وأضاف: "أخوكم بقاله ١٠ سنين كاملين ماشتغلتش في أي عمل فني تحديدا من ٢٠١١، ولا تم ترشيحي من قِبَّل أي حد من أصدقائي، على الرغم من إني كل سنة اتصل ببعض المخرجين ومساعدين الإخراج أصدقائي اللي على تواصل دائم معاهم علشان أفكرهم بيا وبيكون الرد دايمًا إن أنا ممثل شاطر جدا ومش محتاج تفكرنا بيك احنا فاكرينك ديما بنجيب سيرتك بكل خير بس مافيش حاجة مناسبة ليك".

وتابع: "مع إني ممثل وأقدر أعمل أي دور يطلب مني سواء صعيدي أو مودرن أو كوميدي أو شعبي أو ظابط أو.. إلخ، وبالنسبة لسني مهواش معضلة أنا سني دلوقتي ٣٣ سنة يعني أغلب الممثلين والنجوم حاليا في نفس العمر ده تقريبا".

واستطرد: "أنا مش بلوم حد أنا عارف إنهم بيحبوني وعارف إنهم مش هيتأخروا لو شافوا حاجة مناسبة ليا، بس أنا حبيت أفكركم بيا وأفكر أصحابي اللي بيحبوني وفاكرين ليا حاجة كويسة معاهم زمان".

واختتم حديثه قائلًا: "أغلب المقربين ليا هيتصلوا بيا حالا ويقولولي أمسح البوست ده ومينفعش تكتب كده، بس أنا شايف إني عاوز أكتب ده من زمان ومتأكد إن في ناس صحابي كانوا ناسيني ومحتاجين بس حاجة تفكرهم بيا ويمكن البوست ده لو انتشر ربنا يكرم وألاقي فرصة كويسة ومش عيب أبدا إن الناس تساعد بعض على النجاح والشغل ويبخت من ربنا جعله سبب لتوزيع أرزاق الناس".

جدير بالذكر أن شادي خفاجة هو شقيق الفنان الشاب فادي خفاجة، والفنان هادي خفاجة، بدأوا الثلاثة العمل في الوسط الفني في طفولتهم، وحققوا نجاحًا كبيرًا.