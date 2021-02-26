تسريب مسرحية "بودي جارد" تحت عنوان "شاهد قبل الحذف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حصلت منصة "شاهد" على حقوق العرض الأول لآخر مسرحية قدمها "الزعيم" عادل إمام "بودي جارد"، بعد 21 عامًا من تقديمها على المسرح، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

وبعد ساعات من عرضها عبر المنصة الشهيرة تم تسريب المسرحية على عدد من المواقع والصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "شاهد قبل الحذف".

مسرحية "بودي جارد"، بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: "عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و 2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.