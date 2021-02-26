والدتي باعت ذهبها بسببي وتلقيت علقة ساخنة من 5 أشخاص.. تصريحات آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنان آسر ياسين، ضيفًا بحلقة أمس الخميس من برنامجها "السيرة"، الذي يعرض على قناة dmc، وخلال الحلقة تحدث آسر عن العديد من الأمور المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

نستعرض أبرز تصريحات آسر ياسين في السطور التالية:

- حصل على مجموع 100% في الثانوية العامة، والتحق بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مجموعه الكبير كان شرط والده كي يدخل هذه الجامعة.

- قال إنه لم يتخرج من الجامعة بتقدير عالي، ولكنه استطاع أن يكتسب خبرات هامة من خلال مشاركاته المختلفة في الأنشطة والعلاقات وتنظيم الحفلات والمؤتمرات.

- تحمل آسر ياسين المسؤولية منذ صغره كونه الابن الأكبر: "اتعاملت على إني كبير من صغري".

- قال آسر خلال اللقاء إنه كان طفل شقي يمتلك روح المغامرة، وروى موقفًا من طفولته قائلًا: "كسرت إيدي بسبب رغبتي في الوقوف على مخدات كتير فوق بعض".





- كما روى موقفًا آخر من طفولته قائلًا: "حطيت إيدي في جنزير عجلة ولفيت السلسلة فكسرت صوابعي وضوافري" مضيفًا: "مرة استخبيت ورا الستارة وروحت في النوم ومرة تانية استخبيت في الفرن".

- سافرت أمي وأنا في عمر الـ18 واصبحت مسؤولا عن أخي خلال فترة سفرها وهي 10 سنوات.



- وأكد آسر ياسين إنه مارس العديد من الرياضات مثل "التجديف- التايكوندو- كرة اليد"، من الخامسة فجرًا للساعة التاسعة مساءً حتى يتفوق في الجامعة ويستطع تقليل مصاريف الجامعة.

- وعدت والدي أنني لو لم أنجح كممثل خلال عام واحد، سأترك المجال الفني تمامًا وأعود للهندسة، إيمانًا مني بقدرتي على إثبات هذا الشيء.



- والدتي باعت ذهبها من أجل تسديد أحد أقساط الجامعة لي، واشتريت لها هدية فضة في أول مكسب لي من التمثيل.



ضربني 5 أشخاص أمام فتاة أحببتها في مراهقتي، وفي النهاية اكتشفوا أنهم ضربوني بالخطأ وكانوا يقصدون شخص آخر.



- اكتشفت أنني أحترم وأحب الفتاة الذكية والقوية والمستقلة التي لا تحتاج لأحد ووجدت هذه الصفات كلها في زوجتي.