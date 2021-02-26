إنجي كيوان تكشف كواليس مشاركتها في إعلان عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت المذيعة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، كواليس مشاركتها في إعلان عطر الفنان عمرو دياب، الذي طُرح مؤخرًا.

وقالت "إنجي"، خلال لقائها ببرنامج mbc trending، إن علاقة صداقة تجمعها بعمرو دياب، كما جمعتها وزوجها علاقة صداقة بالمنتج موسى عيسى، ومن هنا جاءت فكرة التعاون المشترك بينهما.

وتطرقت "إنجي"، لكواليس العمل مؤكدة أنه استغرق 3 أيام للتصوير، وأن أجواء العمل كانت ممتعة ومريحة: "عمرو دياب يشجع المواهب الصاعدة، وطارق العريان ساعدني كتير".



وأطلق عمرو دياب إعلان عطره الجديد على أنغام أغنيته وأنا معاك وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي.