شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يكشف عن عشقه لرياضة البيسيبول بصورة بعد نجاح حفله الافتراضى الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم جاستين بيبر، عن عشقه لرياضة البيسبول من خلال صورة جديدة نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، والتى ظهر فيها وهو يلعب رياضته المفضلة، فيما اكتفى بالتعليق على الصورة بواسطة إيموشن يعكس حبه لتلك اللعبة.



جاستين بيبر

من ناحية أخرى، استطاع النجم الشهير جاستين بيبر، أن يبهر قطاعا كبيرا من معجبيه حول العالم، وذلك من خلال حفله الافتراضى الأخير الذى احياه بالتزامن مع عيد الحب على منصة " تيك توك "، خاصة بعدما أشارت التقارير إلى أن النجم الشهير الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم استطاع أن يحقق رقما قياسيا مذهلا بهذا الحفل.



جاستين بيبر على انستجرام

وأقيمت الحفلة الافتراضية لجاستين بيبر بين عشاق ومحبيه على "التيك توك" ، وأطلق على الحفل " Journals live from the drew house " ، وقد استطاع الحفل اجتذاب أكثر من أربعة ملايين مشاهدة عبر بثين، مما يجعله البث المباشر للفنان الفردى "single-artist" الأكثر مشاهدة فى تاريخ TikTok.

وأشار موقع " ام ان أى" إلى أنه بعد الإعلان عن إقامة جاستين بيبر لحفل عيد الحب على تيك توك، زاد عدد متابعى بيبر على TikTok بمقدار كبير.

وفى سياق آخر كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" عن تخلص المطرب جاستين بيبر وزوجته هايلى بيبر من منزلهما في لوس أنجلوس بعدما اشتراه الثنائى عام 2019 حينما تزوجا، وذلك بعدما اشتريا العام الماضى قصرا ضخما بسعر يقترب من الـ 30 مليون جنيه استرلينى فى بيفرلى هيلز.