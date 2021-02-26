شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين برفقة منير وسميرة سعيد وليلى علوى.. وتعلق: أطيب وأجدع أصدقاء "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتجمع الفنى الذى جمعها بالكينج محمد منير، والديفا سميرة سعيد، والنجمة ليلى علوى، وشقيقها أمير شاهين، معربة عن حبها الكبير لهم، متمنية أن يكتب الله الخير والنجاح لهم دائما، مؤكدة أنهم من أجدع وأنقى وأطيب الأصدقاء.



الكينج منير وليلى علوى وإلهام والديفا

ونشرت إلهام شاهين، الصور عبر صفحتها على فيس بوك، وصحبتها بتعليق: "بحب أصدقائى وصديقاتى من كل قلبى.. وبفرح لما نتجمع.. يارب دايما يجمعنا فى أوقات حلوة، الكينج محمد منير منور الدنيا كلها وربنا يعطيك الصحة وتسعدنا دايما بفنك الجميل، أما الجميلات القمرات صديقاتى وزميلاتى فى برج الجدى ليلى علوى وسميرة سعيد.. فعلاً أطيب وأنقى وأجدع صديقات، ربنا يخلينا كلنا لبعض، وأمير حبيب قلبى.. أنا بحبكم كلكم وبتمنالكم كل الخير من كل قلبى.. يارب كلكم دايما ناجحين وفرحانين وفى أحسن صحة، ربنا يحميكم من كل شر حبايبى".



منير مع إلهام وسميرة وليلى علوى

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة إلهام شاهين، أن الأول من مارس، هو موعد عرض الحكاية الأولى "حتة منى" من مسلسلها الجديد "حكايات امرأة أربعينية"، الذى تعود به من خلال الدراما التلفزيونية بغد غياب ما يقرب من 5 وأعوام، وتحديدا منذ عرض الجزء السادس من مسلسل ليالى الحلمية، الذى عرض لأول مرة يوم 6 يونيو عام 2016، وهو من إنتاج سينرجى وسلميديا، وأعادت إلهام، نشر صور من كواليس المسلسل، مع المنتجة مها سليم، قائلة: "انتظرونا أول مارس إن شاء الله".



إلهام والكينج وسميرة وليلى وأمير



منير وإلهام وليلى وسميرة

وتعود النجمة إلهام شاهين، إلى الدراما بعد غياب اقترب من 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية"، حيث تصور حاليًا حكاية "حتة منى" من مسلسل "حكايات امرأة اربعينية" المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتبة وفاء ماهر، وسيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على.



