شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يقدم أغنية للصعايدة فى حفل زفاف.. وتحقق 8 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ”الخليج 365” بالطفل محمد صالح لامور، موهبة فنية مميزة بمحافظة الأقصر، والذي قدم أغنية فى إحدى المناسبات بالمدينة منذ أيام، ما أثار ضجة كبيرة فى مختلف أرجاء المحافظة بعد وصول مشاهدات المقطع الذي نشر على صفحات التواصل الاجتماعى لـ8 ملايين مشاهدة فى أسبوع فقط.

وقال الطفل محمد صالح لامور البالغ من العمر 10 سنوات، إنه طالب فى الصف الرابع الابتدائي، ويحب الغناء والموسيقى بحكم عمل والده فى المجال الفنى والمناسبات وحفلات الزفاف، حيث يتعلم منه ومن باقى نجوم الفن الشعبى بالصعيد ومصر، ويقوم بترديد الأغانى التى يحفظها وسط أصدقائه الذين يعجبون كثيرًا بصوته فى تلك المقاطع المختلفة.

ويضيف الطفل الموهبة الفنية محمد صالح، أنه يعشق سماع الأصوات المميزة ومنهم المطرب أحمد سعد، وأحمد شيبة، والفنان الكبير على الحجار، حيث إنه يعشق الموسيقى ويحب الفن الشعبى الشرقى، كما أنه يحب سماع المهرجانات الموضة الحديثة حاليًا فى الوسط الفنى والغنائي، وقدم مواويل وأغانى لنجوم الفن الشعبى خلال اللقاء، مؤكدًا أنه بدأ منذ حوالى 4 سنوات فى التركيز مع والده خلال مشاركته بحفلات الزفاف والأفراح وبدأ حفظ الأغانى التى يحبها، مؤكدًا أنه يعشق أغنية "وه ياعبد الودود" الشهيرة.

فيما قال والده صالح لامور الفنان الذي يعمل بمجال الموسيقى منذ سنوات فى الأقصر ومحافظات الصعيد، إن قصة الفيديو الشهير الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعى لطفله محمد، أنهما كان فى حفل زفاف لأحد أقاربهم بمدينة الأقصر، ، وقرر ابنه محمد أن يقدم أغنية خلال الحفل عن الصعيد والصعايدة والتي أثارت إعجاب الحضور وتم نشر فيديو له خلال الغناء، وصل لأكثر من 8 ملايين مشاهدة.