دينا الشربيني ترد على توقعات الجمهور لأحداث مسلسلها “قصر النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد “قصر النيل”، المقرر أن تخوض به البطولة المطلقة في ماراثون دراما رمضان المقبل، مؤكدة أنها أنهت 50% من تصوير المسلسل.

وقالت دينا الشربيني في لقاء تلفزيوني، إن المسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، حيث يدور في حقبة الستينات، مبينةً أنها تحب أجواء الماضي، وكانت تتمنى أن تعيش في هذا الزمن.

وأكدت أنها لا تفضل أجواء التكنولوجيا، معقبةً: “بحب أتفرج على الأفلام اللي في الوقت ده.. لو كنت في الزمن ده كنت هحبه أكيد.. الزمن ده الواحد كان على طبيعته مفيش موبايل ولا سوشيال ميديا”.

وأجابت دينا، على توقعات الجمهور بشأن أحداث المسلسل، بعدما تم تداول بعضاً منه على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًة أنها لا تنتمي في المسلسل لأسرة أرستقراطية كما تردد.

ورفضت دينا، الرد على ما يشاع بأن العمل سيكون به جريمة قتل، مشيرةً إلى أنها ولأول مرة تكون (ذكية) عند اختيارها على ماذا تجيب وماذا ترفض من توقعات الجمهور.

وأكدت أنها ستتزوج من الفنان المصري صبري فواز ضمن أحداث العمل، وسيكون الفنان المصري عمر السعيد شقيقاً لها، غير أنها رفضت أيضاً التعاطي مع ما يشاع بأن هناك صراعاً على الميراث سيدور ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت دينا الشربيني في دراما رمضان الماضي كبطلة لمسلسل (لعبة النسيان) وشاركها العمل أحمد داوود، إنجي المقدم، وجسدت دينا في المسلسل دور زوجة خائنة يُقتل زوجها وعشيقها وتفقد الذاكرة، وتحاول جاهدة معرفة تفاصيل ما حدث معها.