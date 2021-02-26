روبي تشوّق جمهورها لأحدث ألبوماتها “حتة تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية روبي “البرومو” التشويقي لأحدث أغانيها من ألبوم “حتة تانية”، استعداداً لطرحه قريباً، فكشفت النقاب عن جزء قصير من أولى أغنياته.

وتفاعل أفراد الجمهور مع الفيديو الذي نشرته روبي عبر حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وعلى رغم أنّ مدّته قصيرة إلّا أنّهم أعربوا عن إعجابهم بالعمل، معلنين حماسهم لسماعه بالكامل.

وتوقفت روبي عن الغناء منذ العام 2007 بعد إطلاق ثاني ألبوماتها “مشيت ورا إحساسي”، الذي حققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا، لكنها توقفت فجأة عن الغناء وانهمكت فى التمثيل وقدمت أدوارا عديدة فى التلفزيون والسينما.

وانتهت روبي في شهر واحد فقط من التجهيز لألبوم “حتة تانية” الذي تعود به للغناء من جديد بعد 14 عامًا من التوقف عن الغناء، والتفرغ بشكل كامل للتمثيل.

وكشف منتج الألبوم وليد منصور عن كواليس إقناع روبي بالعودة مجددًا للساحة الغنائية وتقديم ألبوم جديد من المقرر طرح أولى أغنياته فى الأيام القليلة المقبلة.

وقال وليد منصور فى تصرحات لقناة “سكاي نيوز عربية” إنه التقى روبي مرات عديدة فى الفترة الأخيرة خلال أحد الأعمال السينمائية التى ينتجها، مشيرًا إلى أنه دخل معها فى نقاشات مطولة عن أهمية عودتها للغناء من جديد، خصوصًا أن لها تجارب سابقة حققت نجاحًا كبيرًا ولا زالت أغانيها تحقق معدلات استماع كبيرة حتى اليوم.

وأضاف:”بعد فترة اقتنعت بكلامي وأعطتنى موافقتها قبل ما يقرب من شهر، ومن بعدها وبمساعدة عدد كبير من أصدقائي الملحنين والشعراء نجحت فى الاتفاق على كافة أغاني الألبوم.. كان هناك عدد كبير من الأغاني، وقد اخترنا منها 8 أغنيات فقط”.

وأوضح منصور أن روبي كان لديها مخاوف منطقية من العودة للغناء بعد كل هذه الفترة من الانقطاع، مشيرًا إلى أنها تثق فيه وفي اختياراته، لذلك تركت له مسؤولية اختيار الأغاني والملحنين والشعراء الذين ستتعامل معهم في الألبوم”.

وأضاف:” الألبوم لن يتم طرحه في الأسواق مرة واحدة، سنطرح أغنية كل أسبوعين على الأكثر، لضمان نجاح الأغاني بالشكل الأمثل، موضة طرح الألبومات كاملة أصبحت غير مجدية ولا تحقق للمنتج مكاسب مالية تعوض ما أنفقه”.

وبعيدًا عن الألبوم الجديد كشف وليد منصور عن تعاون جديد يجمعه بالنجمة روبي من خلال فيلم سينمائي يتم التحضير له حاليًا باسم مؤقت “شغل خواجات”.

تجدر الإشارة إلى أن روبي تتعاون في ألبومها الجديد مع عدد من كبار الشعراء والملحنين في مصر، على رأسهم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ومصطفى عصام وأحمد مرزوق، ومن الملحنين محمد يحي وبلال سرور ومحمد حمزة.