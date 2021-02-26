مغنية فرقة “تي آرار” الكورية تتلقى تهديدًا بالقتل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت شركة “بارتنرز بارك” المتحدثة باسم المغنية بارك جي يون، عن أن النجمة الكورية تمر بفترة عصيبة وتعيش في حالة من الذعر بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وهدد شخص مجهول المطربة والممثلة وعضوة فرقة “تي آرار” بارك جي يون (27 عاماً) بالقتل، ونشر سلسلة تغريدات مريبة ومقلقة يهددها فيها بقتلها علناً.

وبحسب مجلة “كوريا بوو”، سرعان ما تدخلت إدارة موقع “تويتر” لحذف التغريدات وحظر الحساب، والتي اشتملت تهديدات صريحة بالقتل، بما في ذلك تغريدة تقول: “أنا من سيقرر متى اقتلك أنسة بارك”، وقال في أخرى: “أنا المتحكم في حياتك”.

ولم يكتفِ الرجل المجهول بالتغريدات الغامضة، بل كشف عن تفاصيل الجريمة التي يحلم بتنفيذها بالتاريخ والساعة، وقال إنه سيقتل بارك في (الساعة 3 و33 دقيقة مساءً، في 6 يونيو 2021).

وإضافة إلى التغريدات وكلمات التهديد، نشر الرجل صورة لبارك وتابع تهديده لها في تغريدة منفصلة أكثر غموضاً، أرفق بها صورة بحروف “آسكي ASCII” اللاتينية، ومعناها “الدماء”.

من جانبها اتخذت شركة “بارتنرز بارك” الإجراءات القانونية اللازمة، لإطلاق تحقيق في التهديدات وحماية المغنية، وتعهدت باتخاذ كل الخطوات الضرورية للقبض على الشخص وتحقيق العدالة.