جيل بايدن تواسي كيلي كلاركسون بعد طلاقها.. وتتحدث عن تجربتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حلت (سيدة أميركا الأولى) جيل بايدن ضيفة في برنامج The Kelly Clarkson Show، مع المغنية والشخصية التلفزيونية الشهيرة كيلي كلاركسون، وتحدثتا معاً بشكل صريح حول الزواج والصدمات.

وبدأت جيل بايدن في إسداء بعض النصائح لكيلي كلاركسون التي تخوض معركة طلاق من زوجها، مدير المواهب براندون بلاكستوك منذ شهر يونيو الماضي، بعد سبع سنوات من الزواج.

قالت بايدن: «أود أن أخبرك كيلي، هذا ما كنت أنصحك به لو كنت والدتك، فوالدتي كانت تخبرني دائماً أن غداً ستتحسن الأمور».

وتابعت: «أنظر إلى الماضي الآن، وأفكر إذا لم أكن مطلقة، لما قابلت جو وتزوجته وكونت هذه العائلة الجميلة، أنا أعتقد أن الأمور تحدث للأفضل، وأظن أنكِ يا كيلي مع الوقت لا أعلم كم من المدة تستغرقين، ولكن مع مرور الوقت ستتعافين، وستندهشين من قدرتك على ذلك، لا أستطيع الانتظار حتى أراكِ تصلِين لهذا اليوم، سوف تتصلِين بي وتخبرينني أنني كنت على حق».

الجدير بالذكر أن الدكتورة جيل بايدن كانت متزوجة سابقاً من لاعب الكرة السابق بيل ستيفنسون لمدة خمس سنوات وانفصلا عام 1975، وبعدها بعامين تزوجت جيل من الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

أما كيلي كلاركسون فهي تخوض معركة غير ودية من أجل الحصول على الطلاق، وهي تتشارك طفلين مع براندون وهما روز، 6 سنوات وريمنجتون، 4 سنوات وقد صرحت في وقت سابق أثناء مقابلتها مع كلوي كارداشيان بأن ما تمر به صعب للغاية وأنها وبراندون في أماكن مختلفة الآن، وحرصت كيلي كلاركسون على عدم كشف السبب الرئيسي وراء رفعها دعوى الطلاق.