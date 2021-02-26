جورج وسوف يروج لحفله في بنما بأضخم مهرجان فني عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم السوري جورج وسوف، جمهوره بالإعلان عن حفله الغنائي المقبل، والمقرر إقامته في مدينة بنما بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

وروج سلطان الطرب، للحفل من خلال مشاركة المنشور الدعائي مع متابعيه عبر حسابه في موقع (انستغرام)، حيث تضمن الكشف عن تواجده في حفل يقام في 23 مايو المقبل في بنما.

ويأتي حفل النجم السوري، ضمن حفلات أضخم مهرجان فني عربي في القارة الأميركية والذي سيقام في Westin Playa Beach – Marriott من 20 إلى 24 مايو 2021.

على صعيد آخر، يستعد جورج وسوف قريبًا لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا عالزمن” في أوّل تعاون له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”. والأغنية من كلمات أحمد المالكي والحان مصطفى شكري، وسيتم تتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المبدع فادي حداد.