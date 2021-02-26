هند صبري تعيد “عايزة أتجوز” بعد غياب 10 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تخوض النجمة التونسية هند صبري، لأول مرة تجربة الإنتاج من خلال شركتها الخاصة، حيث تعيد مسلسلها الدرامي الشهير “عايزة أتجوز” للمشهد الدرامي من جديد، بعد مرور 10 سنوات على إنتاجه.

وقالت هنا محمود، مديرة أعمال هند صبري، في تصريحات صحفية إن الفنانة التونسية تقدم مسلسلاً جديداً بعنوان “البحث عن علا”، مع شبكة “نتفليكس”، والمنتج المنفذ أمين المصري.

وأضافت مديرة أعمال هند صبري، أن تصوير المسلسل بدأ الخميس في شوارع القاهرة، على أن يستمر التصوير خلال الأيام المقبلة تمهيداً لعرضه قريباً.

وأكدت هنا، أن المسلسل يعيد “عايزة أتجوز” للمشهد، لكنها لم توضح إذا ما كان هذا العمل هو الجزء الثاني للمسلسل أم لا، معقبةً بأن العمل من المتوقع أن يلقى نجاحاً كبيراً بسبب حماس هند صبري للعمل.

وبثت هند صبري، مقطع فيديو عبر حسابها في “انستغرام” وهي داخل كواليس التصوير رفقة الفنانين سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي والمخرج هادي الباجوري، كاشفةً عن اسم المسلسل وتركت عنصراً تشويقياً بشأنه.

وقالت هند صبري: “هاي يا جماعة أنا متحمسة عشان أنا هقابل علا عبد الصبور تاني بعد 10 سنين فاكرينها؟ أكيد فاكرينها، بتسألوني كتير عنها. أنا كمان بسأل عنها وبحاول أدور عليها في عالم جديد”.

وأضافت: “هتكتشف عملت إيه بعد 10 سنين زي ما انتوا أكيد اتغيرتوا بعد عشر سنين هي اتغيرت بس في حاجات مبتتغيرش”، كاشفة عن مشاركة سوسن بدر بدور والدتها ووصفتها بـ(العظيمة).

من جانبها، قالت سوسن بدر: “أنا مامة علا”، ثم عرضت هند صبري، من الكواليس تواجد المخرج هادي الباجوري وهو يتابع سير العمل، وأيضاً ندى موسى ومحمود الليثي وهما يذاكران دوريهما.

وتابعت هند صبري: “هنشوفكوا قريب.. آه أهم حاجة مقولتهاش.. إحنا بندور على علا فالمسلسل هيبقى اسمه (البحث عن علا)”، ليرد هادي الباجوري مخرج العمل: “بندور فعلياً”، فقاطعته هند: “لأ مش بندور يمكن تكون اتخطفت يا أستاذ متحرقش يا أستاذ.. استنونا على نتفليكس”.

والمسلسل من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال.

وقالت “نتفليكس” في بيان لها أن المسلسل يعكس التزامها بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات، منوهًة بأن مسلسل (البحث عن علا) هو مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم من بينهم: سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي وداليا شوقي، وظهور خاص لعدد من النجوم من بينهم خالد النبوي.