والدة حلا الترك تكشف تطورات قضيتها مع ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت منى السابر، والدة المطربة البحرينية حلا الترك، عن تطورات جديدة في القضية القائمة بينها وبين ابنتها، موضحةً أنه تم حجزها للحكم بشكل نهائي خلال الجلسة المقبلة.

وقالت منى السابر، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، إنها تثق في القضاء البحريني وإنصافه لها في قضيتها مع ابنتها التي تشكوها فيها بالمطالبة بإعادة ما قيمته 20,300 دينار بحريني (ما يعادل 53,000 دولار).

وأضافت والدة حلا الترك، أنها تأخرت كثيراً في تلك الجلسة حيث أخذ التحقيق معها فترة طويلة، معقبةً: “الجلسة راحت للحكم والقضاء البحريني عادل ونزيه هيريحني ويريح بالي”.

وعقبّت منى السابر قائلةً: “حاسة الموضوع أخذ حيز كبير والقاضي أخذ وقت معايا.. الحمد لله كل الأمور الحين كويسة.. تأخرت كتير في المحكمة وحبيت أطمنكم”.

وقبل يومين وجهت منى السابر رسالة شكر وامتنان للفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، كونها تكفلت بمصاريف ابنها “عبدالله” الدراسية في الوقت الذي لم تقدر فيه والدته على دفعها بسبب “عدم حصولها على أي نفقة من والده المنتج البحريني محمد الترك”، كما تقول.