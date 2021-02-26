شكرا لقرائتكم خبر عن pablo ..تفاصيل تصوير كليب مروان بابلو بعد عودته إلى ساحة الراب في مصر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "غابة" هو اسم الأغنية الجديدة التي طرحها مطرب الراب مروان بابلو، على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وذلك عقب عودته إلى الساحة الفنية، وتداول رواد فيس بوك فيديو من كواليس تصويرالفيديو كليب، وفيديو آخر لتصميم الجاكيت الذى ظهر به مروان في الأغنية.

بابلو

وكان أعلن مراون بابلو اعتزاله الغناء فى وقت سابق، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام: "ماحدش يطلب منى أرجع تانى .. بعد اذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى .. وياريت أى حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".

مراون بابلو شاب حقق نجاحا كبيرا فى تجربة غناء الراب، إسكندرانى وجد الجمهور فى أغانيه لسان حالهم يتحدث بلغتهم يغنى لهم وبلهجتهم، لكنه فاجأ الجميع باعتزاله الغناء تماما، بحسب ما أعلن عبر "ستورى" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

مراون بابلو حذف العديد من أغنياته وكليباته من قناته على موقع "يوتيوب"، والتى تقدر بنحو 303 آلاف مشترك، وبدأها قبل عامين، لكن أصدقاء مراون بابلو تداولوا أنباء عن عودته للغناء من جديد

مروان بابلو واحد من مقدمى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند" وموسيقى الراب.

مروان بابلو من مواليد الإسكندرية، وانطلق من خلال نشر مقطوعات لأغاني راب، عبر السوشيال ميديا، ليكتسب شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.، وفي 2017، طرح مروان بابلو، أغنية "الغلاف - أوزريس" لتحقق صدى واسعا وتكون نقطة انطلاق اكتسب من خلالها جمهور أوسع من المهتمين بهذا النوع من الموسيقى.

مروان بابلو تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة فى حياة مروان بابلو الفنية، ومن أسباب رفع أجره وشهرته.