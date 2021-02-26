تعرف على مجموع آسر ياسين في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الفنان آسر ياسين عن المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة وأهله لدخول كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية.

وقال "ياسين" خلال لقائه ببرنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، إنه حصل على نسبة 100 %: "كان شرط والدي علشان أدخل الجامعة الأمريكية، مؤكدًا إنه تعلم الكثير خلال فترة دراسته بالجامعة".

وتابع: "كوني البكري في الأسرة اتعلمت اتحمل المسؤولية منذ صغري، وبقى عندي القدرة على التصرف بشكل صحيح، دراسة الهندسة خلت تفكيري ناضج".

من ناحية أخرى، يشارك آسر ياسين فى فيلم "السرب"، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من أحمد السقا، ومنى زكي، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبدالمغني.