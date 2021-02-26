أعلن توبته وعاد من الاعتزال وحذره حمو بيكا.. حكايات مروان بابلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر "الرابر" مروان بابلو قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "جوجل"، بعد ساعات من طرح تراك "غابة"، الذي يشهد عودته للساحة الغنائية بعد اعتزال دام عام تقريبًا.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن مروان بابلو:

- مروان بابلو من مواليد محافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 25 عامًا.

- بدأ بتقديم عدد من أغاني الراب في عام 2015.

- اختفى لفترة وعاد بعد عامين وقدم أغنيته الشهيرة "الغلاف - أوزوريس" التي حققت رواجًا واسعًا بين الشباب.

- استطاع بابلو أن يحظى بإعجاب قطاع عريض من جمهور الأندرجراوند، نظرًا لجرأة كلمات المقطوعة أوزوريس.

- تعاون بابلو بعد ذلك مع "السادات"، وهو أشهر "دي جي" في عالم الأندرجرواند، وأسفر تعاونهما عن عدد من المقطوعات الشهيرة أبرزها: "سندباد، وأبو مكة".

- رغم تحقيق بابلو نجاحات عدة إلا أن أغنية "الجميزة" تعتبر سبب رفع أجره وشهرته.

- في مارس 2020، فاجئ بابلو محبيه بإعلان اعتزاله، وبعد مطالبات الجميع بالعودة عن قراره رد "بابلو" من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "ماحدش يطلب مني ارجع تاني.. بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليًّا.. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني.. ويا ريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضه وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي".

- وحذف بابلو العديد من أغنياته وكليباته من قناته على موقع "يوتيوب"، في خطوة مفاجأة لجمهوره ومحبيه.

- في مطلع يناير المنقضي، تداول عدد من جمهور ومحبي بابلو أنباء عن عودته للغناء وأنه حضر وسجل بالفعل ألبومًا جديدًا، كما أعادت قناته على يوتيوب طرح عدد من الأغنيات القديمة له.

- منذ ساعات طرح بابلو تراك "غابة"، الذي احتل المركز الأول عبر "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحه واقترابه من تحقيق 3 ملايين مشاهدة.

- وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة تحذيرية لعدد من مغنيي الراب، أبرزهم مروان بابلو وويجز، عبر مقطع فيديو بحسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "بصوا يا جماعة يا بتوع الراب، انتوا عمالين تتعاركوا مع بعض وانتوا محتلين التريند دلوقتي".

وتابع: "أخويا شاهين وبابلو وويجز هدوا اللعب شوية يا جماعة انتوا اسكندرانية وعيب اللي بيحصل معانا، أنا تعبت وجالي احباط ومش عارف مين مع مين ومين ضد مين، انا خلاص جبت أخري".