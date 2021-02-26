هواوي تخطط لإطلاق سيارة كهربائية.. تفاصيل التحدي الكبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي" لإطلاق سيارة كهربائية.

وفور إعلان هواوي بيعها للعلامة التجارية "هونر" كشفت عبر التلفزيون الصيني، عن عزمها إطلاق علامة تجارية خاصة بها، للسيارات الكهربائية ذات التحكم الذاتي.

وباعت هواوي وحدة الهواتف الذكية ذات العلامة التجارية هونر بـ 100 مليار يوان حوالي 15.2 مليار دولار.

كيف استعدت هواوي؟

وبدأت هواوي خطواتها بعناية، فأحاطت نفسها بأسماء كبيرة في القطاع، وقعت شراكة مع شركة صناعة السيارات الصينية "شانجان" والشركة المختصة بصنع بطاريات الليثيوم "Contemporary Amperex Technology"، التي هي أحد موردي سيارات "تسلا".

تم الإعلان عن الشركة الجديدة على أنها "علامة تجارية مرموقة للسيارات الكهربائية الذكية"، لذا فهي لن تصنع مجرد سيارات كهربائية، بل سيارات ذات إدارة ذاتية، تعتمد على منصة تكنولوجية تسمى "هندسة ARK".

ومنصة التكنولوجيا "هندسة ARK"، تهدف إلى تحسين الأداء العام للسيارات، التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمدعومة بالسحابة والبيانات الضخمة.

المنافسة في الصين تشتعل

نجحت السيارة الكهربائية الصينية، في أن تصبح السيارة المفضلة للصينيين وفق معدل مبيعات يناير الماضي، متغلبة على تسلا الأمريكية.

وتعد الصين السوق الأضخم لبيع السيارات الكهربائية في العالم، ويتربع على عرش المبيعات بها تسلا الأمريكية كأحد أبرز الماركات المصنعة للموديلات الكهربائية الموثوق بها.

وخلال يناير الماضي، انقلب الأمر على تسلا، بظهور سيارة كهربائية جديدة أزاحت بالماركة الأمريكية من على عرش مبيعات الصين،وهي سيارة "هون جيونج ميني".

سيارة "هونج جيونج ميني"

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن السيارة الكهربائية الصينية، نجحت في أن تصبح السيارة المفضلة للصينيين وفق معدل مبيعات يناير الماضي، متغلبة على أشهر موديلات تسلا في الصين والعالم، موديل 3.

ونجحت السيارة الصينية في أن تحقق مبيعات وصلت لـ 25,778 ألف سيارة، بيعت منها في الصين متغلبة على طراز تسلا موديل 3، الذي بيعت منه 13,843 ألف نسخة فقط.