شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات أبطال "النمس والإنس" لمحمد هنيدى قبل عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "النمس والإنس" من التصوير الفترة الماضية فى ديكور استوديو شريف عرفة، والذى صورت به معظم المشاهد ، كما يواصل المخرج شريف عرفة مونتاج المشاهد الأخيرة ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية ليكون الفيلم جاهزاً للعرض فى السينمات، ومقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل وهو الميعاد النهائى لعرض الفيلم.

النمس والإنس

وننشر تفاصيل شخصيات أبطال الفيلم الرئيسية قبل عرضه فى السينمات، حيث يجسد بطل العمل دور موظف حكومى فقير وغلبان، وفجأة يرث بيت رعب به ملاهى، وتتوالى الأحداث فى إطار الرعب الكوميدى.

بينما تجسد الفنانة منة شلبي دور عفريتة يقع فى حبها هنيدى ويواجه الكثير من الصعوبات لكى يصل إليها ويحاول عمرو عبد الجليل أن يكون فى مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل فى صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدى مرعب.

أما سليمان عيد فيظهر فى دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرعب بطل العمل بتلونه الدائم فى إطار كوميدى بينه وبين هنيدى، كما يجسد شريف دسوقى دور والد هنيدى ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته فى الفيلم.

قصة الفيلم تدور في قالب اجتماعي كوميدي، ويراهن هنيدي عليه ليعود من خلاله بشكل قوي لجمهوره بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عنتر بن بن بن شداد.

فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.