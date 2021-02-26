مسرحية بودي جارد.. تركي آل الشيخ يُعيد عادل إمام للجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حازت مسرحية بودي جارد للفنان عادل إمام، على اهتمام مستخدمي شبكات التواصل، وتصدرت محركات البحث بعد إعلان عرضها عبر منصة إلكترونية.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية حصلت على حقوق عرض المسرحية، لتعلن بثها عبر منصة شاهد.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية إن عرض مسرحية بودي جارد للزعيم عادل أمام توقف عام 2010، بعد أن ظلت تعرض لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999، وظلت المسرحية حبيسة الأدراج 11 سنة بعد عدد من المفاوضات التي باءت بالفشل لعرضها عبر شاشات التليفزيون مع المنتج سمير خفاجي للمبالغة في بيعها بسعر كبير للقنوات، ليأتي المستشار تركي آل الشيخ نهاية العام الماضي ويقوم بشراء المسرحية ويهديها إلى منصة شاهد السعودية ليتم عرضها عبر المنصة.

أضافت: تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة ملايين الجنيهات، وكان يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك صديق زوجها ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.

وتابعت: بدأ فريق عمل مسرحية بودي جارد إمام عرضها على خشبة مسرح الهرم عام 1999، وبعد عرضها بعام واحد توفي بطل من أبطال العمل، هو الفنان مصطفى متولي شقيق زوجة الفنان عادل إمام، قبل تسجيل العمل تلفزيونيا، وكان بديلة الفنان محمد أبوداود، كما تم استبدال الفنانة شيرين سيف النصر بالفنانة رغدة لفترة عام واحد، لتعود شيرين مرة أخر ويتم تصوير المسرحية بها.