من نقل كورونا لمشاري البلام؟.. مي العيدان تتهم وغدير السبتي ترد بعنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن غضبها، بعد اتهامها بنقل فيروس كورونا للفنان الراحل مشاري البلام.

ونشرت غدير السبتي مقطع فيديو تدافع فيه عن نفسها وللرد على الاتهامات التي لاحقتها قالت خلاله: "ما أدري مين اللي كاتب، أنا مو حقيرة أنا إنسانة عندي دم وضمير مو معدومة الضمير، إزاي أدري إن فيا كورونا وأروح أكمل تصوير، اللي كاتب كنت معايا في التصوير ولا الدكتور اللي فحصني وعرفت إني عندي كورونا ورحت أكمل تصوير، مشاري بلام هو اللي قالي روحي افحصي أنا طلعت فيا كورونا".





وواصلت غدير السبتي حديثها: "سواء أنا عديته أو هو عداني هذا مرض، إيش درانا حسبي الله ونعم الوكيل باللي كاتب، كل منا يرى الناس بعين طبعه، إذا انتي إنسانة معدومة الإحساس والضمير والمسؤولية إحنا مش كده، إحنا متربيين وعندنا دم وضمير عمري ما فكرت أضر بني بشر".





وتابعت: "أقسم بالله العظيم اللي يجيب سيرتي ويتكلم على ما يخصه ويكتب عني شيء مش متأكد منه أقسم بالله راح أبهدله، عندي أنا توقفوا حطوا لسانكم في حلقكم".

وكانت الإعلامية مي العيدان قد نشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" اتهمت فيها ممثلة وصفتها بقصيرة القامة بأنها السبب وراء إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، وعقب نشر التغريدة توقع بعض المتابعين أنها تقصد غدير السبتي.

يذكر أن الفنان مشاري البلام وافته المنية مساء الخميس، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا ودخوله الرعاية المركزة.



