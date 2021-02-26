شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال مدرس ألعاب فى أحداث مسلسله الجديد "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالنجم ياسر جلال فى مسلسل "ضل راجل" المقررأن يعرض فى شهر رمضان فى دورجديد عليه، فهو مدرس ألعاب ويلعب ملاكمة خلال أحداث المسلسل، وهوالمسلسل الذي يشارك البطولة فيه مع ياسر جلال كل من، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدور أحداثه بين في عدد من المناطق الشعبية، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده في المسلسل الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من نصف أحداث العمل فى ديكورات متفرقة.