شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق عينيك.. هكذا تحولت FKA Twigs لفتاة شقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة العالمية FKA Twigs محبيها وعشاقها بظهورها بإطلالة جديدة حيث صعب على البعض التعرف عليها ، وذلك فى جلسة تصوير خاصة بمجلة " THE FACE " نشرت بعض صورها FKA Twigs على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام" .

كان السبب الحقيقى فى ظهور FKA Twigs البالغة من العمر ( 33 عاما ) بـ LOOK بعيد تماما عن ملامحها الحقيقية هو استعانتها بشعر مستعار أشقر إضافة إلى وضع " ماكياج " ثقيل وفضوض لامعه بوجهها وهو الأمرالذى لم تعتاد عليه FKA كونها تظهر دائما بإطلالات بسيطة جدا.

بينما أكدت FKA Twigs أنها استمتعت جدا بجلسة التصوير التى أجرتها لمجلة " THE FACE " .

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs تصدرت المواقع العالمية خلال شهر ديسمبر الماضى و ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعواها الممثل بأنه تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب والاعتداء ، وقد نفى فريق شيا لابوف القانونى "كل الادعاءات" الموجهة للممثل الشهير .