15 صورة من الاحتفال بانطلاق تصوير "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق فيلم "فارس" بانطلاق التصوير يوم الخميس، وسط أحد ستديوهات منطقة شبرامنت.

وشهدت الاحتفالية حضور مؤلف العمل حسام موسى، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، والمنتج أيمن يوسف، وعدد كبير من الفنانين، بينهم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر.

فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد تعاونهما في فيلم "زنزانة 7"، والذي عُرض في نوفمبر الماضي.

وانضم حسين فهمى لفيلم "فارس"، ليعود للسينما بعد غياب عدة أعوام منذ أن شارك في فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد.

يُذكر أن أخر أعمال المنتج أيمن يوسف فيلم "زنزانة 7"، من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي ومنة فضالي، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.