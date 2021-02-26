آسر ياسين يكشف عن المواصفات التي يفضلها في المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان آسر ياسين عن الصفات التي يفضل أن تتواجد في المرأة، مؤكدًا أن الذكاء أكثر صفة يفضلها على الإطلاق.

وأضاف "ياسين" خلال لقائه ببرنامج "السيرة"، التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، إنه لم يغازل فتاة مطلقًا، وإنه مر بـ4 تجارب حب: "أكتر حاجة احبها في المرأة الذكاء، وأقدر البنت اللي تقدر تتحمل المسؤولية بمفردها، وكل الصفات دي موجودة في كنزي زوجتي".

من ناحية أخرى، يشارك آسر ياسين فى فيلم "السرب"، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ومنى زكي، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبدالمغني.