أحلام تنعى مشاري البلام: "عورني قلبي عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي توفي قبل قليل في أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وغردت "أحلام"، عبر حسابها بـ"تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له وايد، عورني قلبي عليه رحمة الله عليه، مشاري البلام في ذمة الله، ادعوا له".

ونُقل مشاري البلام السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مشاري البلام شارك في العديد من الأعمال الفنية وبرع في تأدية الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك"، والأصم والأبكم في مسلسل "جرح الزمن".