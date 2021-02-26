شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تجدد تعاونها مع الملحن محمود أنور فى أغنية جديدة بعد "مبكرهوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة التونسية لطيفة مع الملحن محمود أنور في أغنية ضمن ألبومها الجديد، وهي من كلمات حسام سعيد، وتعاون الثنائي ليس الأول حيث تعاون محمود أنور مع لطيفة من قبل فى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.

وقال ملحن الأغنية محمود أنور، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة لطيفة، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل.

من ناحية أخرى طرحت لطيفة مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

وكان آخر أعمال الملحن محمود أنور أغنية "في جمال كدة" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، الأغنية من كلمات حسام سعيد، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، و ويجدد تامر حسنى تعاونه مع محمود أنور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية "حبيبي خلاص" من ألبوم عمري ابتدى، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك.