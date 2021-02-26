شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يدخل فى صراع مع شقيقه خالد سرحان فى المداح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع صراع درامى الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث مسلسل المداح المقرر المنافسة به فى موسم رمضان المقبل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال.

وقال الفنان خالد سرحان فى بيان صحفى، إن صناع العمل قاموا بوضع جدول زمنى، بزيادة معدل أيام التصوير داخل البلاتو بكثافة بالغة، لتسليم جزء كبير من عدد حلقات العمل الأولى للجهة المنتجة، فى أقرب وقت ممكن للحاق بالسباق الرمضانى المقبل.

وأضاف سرحان، أن العمل به تحديات كثيرة كون أحداثة كثيفة وسريعة ولا يوجد به مشهد سهل وغيرها، حيث يقدم صناع العمل وجبة فنية دسمة للمشاهد تجعلة فى حالة من الإثارة والتشويق، طوال حلقات المسلسل، وهو ما يسعى إليه صناع ونجوم العمل بتقديم سياق درامى بطابع غنى من الأحداث.

وأوضح سرحان ، بأن تدور أحداث مسلسل "المداح" حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

جدير بالذكر أن مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.