هند صبري تواصل تصوير "البحث عن علا" لعرضه على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة هند صبري، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "البحث عن علا"، نهاية شهر يناير الماضي، في عدة مواقع بالقاهرة، والذي من المقرر عرضه على شبكة الترفيه الرائدة عالميا "نتفليكس".

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي. ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب، من بينهم: الفنان القدير خالد النبوي وغيره من النجوم.

المسلسل يتناول قصة علا عبدالصبور والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز". ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

مسلسل "البحث عن علا" هو مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر كما ستطلق مسلسل "دراما كوين" بطولة أبلة فاهيتا، كارو، وبودي، قريبًا والمتوقع صدوره في ٢٠٢١ أيضًا.