فن ومشاهير

حسين الجسمي ناعيًا مشاري البلام: ربنا يصبر أهله

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي توفي قبل قليل في أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس .

وغرد "الجسمي"، بصورة للراحل عبر "تويتر"، قائلًا: "الله يرحمه ويغفرله ويصبر أهله ومحبيه".

ونُقل مشاري البلام السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مشاري البلام شارك في العديد من الأعمال الفنية وبرع في تأدية الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك"، والأصم والأبكم في مسلسل "جرح الزمن".

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MO Nasa

MO Nasa

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