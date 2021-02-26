حسين الجسمي ناعيًا مشاري البلام: ربنا يصبر أهله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي توفي قبل قليل في أحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وغرد "الجسمي"، بصورة للراحل عبر "تويتر"، قائلًا: "الله يرحمه ويغفرله ويصبر أهله ومحبيه".

ونُقل مشاري البلام السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مشاري البلام شارك في العديد من الأعمال الفنية وبرع في تأدية الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك"، والأصم والأبكم في مسلسل "جرح الزمن".