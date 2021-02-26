محمد العدل يهنئ يحيي الفخراني ونجله على "نجيب زاهي زركش"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر المخرج محمد العدل صورة "البوستر" الرسمي لمسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيي الفخراني ويخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وعلق "العدل" على البوستر قائلًا: "في حب يحيي الفخراني، ألف مبروك لشادي ولعبدالرحيم كمال ولشركة سينرجي وكل صناع العمل".️

ويواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد غياب عامين منذ عرض مسلسل "بالحجم العائلي".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.