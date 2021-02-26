شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة مخرج مسلسل "ضد الكسر" للانتهاء من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع المخرج أحمد خالد خطة لموعد انتهاء تصوير مسلسل نيللى كريم "ضد الكسر"، الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل، بالإتفاق مع الجهة المنتجة للعمل، وقرر أن يكون انتهاء تصوير العمل بشكل كامل فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان، على أن يسلم حلقات المسلسل أول بأول للجهة المنتجة.

وتواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها فى العمل فى العديد من الديكورات والتى تجمع بينها وبين الفنانين محمد فراج ومصطفى درويش، وتظهر نيللى خلال أحداث المسلسل فى دور فتاة شعبية تقطن فى حارة بسيطة بشبرا، وفى نفس الوقت هى من مشاهير التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام، وتعمل يوتيوبر وتتوالى الأحداث.

وتسعى سلمى - نيللى كريم للشهرة وتملك كثيرًا من المال خلال أحداث العمل، هى وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها

والمسلسل من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.